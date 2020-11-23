因應新時代，學校必須有能力使用新興科技來教學。教育部國教署在全國設立10個區域推廣中心擔任「領頭羊」角色，加上45所促進學校，致力提供師生體驗新興科技的場域空間。

教育部表示，各區域推廣中心皆有不同特色主題，與世界新興科技潮流接軌，並結合在地產業優勢，持續引領高中生深化科技素養，以累積未來更大的競爭力。

各區域推廣中心彼此的特色主題不同，例如應用AR 擴增實境／VR 虛擬實境、AI人工智慧、IoT 物聯網、大數據、智慧機械、綠色能源等，均為世界新興科技熱門議題；此外，像是北部的跨域整合、中部的智慧機械、南部的綠能科技與綠建築、東部的新農業科技等在地產業優勢，也都納入特色主題範疇之中。

北部地區推廣中心「台北市立永春高級中學」主題特色為跨領域沉浸式體驗學習，設置創新科技體驗場域供師生體驗，包括：AI智慧無人商店、3A電競未來教室、VR虛擬主播攝影棚、AIoT未來居家生活館、ADAS智慧車學習競賽場。

中部地區推廣中心「台中市立臺中工業高級中等學校」主題特色為智慧製造、虛擬實際教學，打造智慧機械實驗教室及虛擬實境體驗教室，推動相關課程與研習，並鏈結中部精密機械科技創新園區業界資源，使產學相輔相成。

南部地區推廣中心「國立台南高級工業職業學校」主題特色為綠能科技、綠建築，建置示範場域及三個實作教室，並透過開發課程將綠能新興科技知識及技術紮根。

東部地區推廣中心「國立台東專科學校」主題特色為新農業，導入新興科技技術，建置智能溫室、智能菇舍、智能雞舍等，讓學生進一步了解智能機械在農產業智能化管理中的角色，以利推廣大眾化的科普新知。

(中時 )