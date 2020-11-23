民進黨立委高嘉瑜。（圖／中時資料照片）

民進黨立委高嘉瑜感嘆租屋10年仍買不起房，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發批評聲浪。昨（22）日高嘉瑜再度澄清，強調買房如實申報，但因有囤物症，租屋處東西堆積如山，像資源回收廠無法搬家，還PO出衣物堆疊的照片，讓網友驚呼連連。高嘉瑜今日加碼自爆，房間裡沒看過蟑螂，甚至1年沒剪頭髮了。

高嘉瑜PO出堆積成山的雜亂衣物，還有泛黃枕頭。網友看傻眼表示，「枕頭上有口水漬？」「果然仙女都是在外光鮮亮麗，在家光怪陸離」「果然正妹的生活習慣都不太好」「忽然覺得我女兒房間好像沒那麼糟」，儼然像是舊衣回收場。

高嘉瑜今日受訪時表示，照片中的只是冰山一角，因為太忙也沒時間整理家裡，枕頭已經用了10幾年，反正套上乾淨的枕頭套也感覺不到裡面怎麼樣，也沒在房間內看過蟑螂，但曾看過壁虎。

針對炒房說，高嘉瑜透過臉書再次澄清，如果要炒房，不會兩間相鄰套房打通、不會只買一個車位，也不會買毛胚、不會登記名下誠實申報，停車位是登記在權狀建物共有持分，並沒有獨立權狀。

高嘉瑜表示，無視2年多前預售屋的均價，在51～57萬區間，且每戶條件狀況不同，人家看樹海山景，我看民宅面馬路；別人停車位方正，我在前後兩根柱子間，是所有停車位最慘的一個，且揹負貸款2000萬。

高嘉瑜不解，為何這麼單純的事，竟可以被追殺一個禮拜，「我也不知道我得罪誰，因為我得罪的人真的太多」。

(中時新聞網)