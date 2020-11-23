健保費率依法須在12月前完成審議，否則將直接由衛福部決定，並送行政院拍板訂出明年費率，行政院秘書長李孟諺日前表示，健保費率調漲一切都還在評估階段，尚未有明確方向，藍委指出，近幾年健保安全準備金支出大幅增加，若衛福部不說明清楚將反對增加收入。

立法院財政、社會福利及衛生環境委員會今(23)日處理中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(108至109年度)決議。

國民黨立委林德福質詢時表示，行政院秘書長李孟諺說，健保費率調漲一切都還在評估階段，尚未有明確方向，但會根據健保財務健全與民眾經濟狀況做最好的考量，針對日漸擴大的貧富差距，齊頭式費率調漲能夠做出最佳考量？

衛福部常務次長石崇良指出，二代健保修法後有兩個重大改變，一是費基擴大，二是收支平衡連動，目前程序應先就二代健保的精神先做收支連動的討論，確定費率後對於中低收入戶會有健保補貼方案。

國民黨立委費鴻泰說，2016年政黨輪替前健保安全準備金幾近2500億，但政權交替後每年支出大幅增加，在收入差不多的情況下，為何支會增加那麼多？

石崇良說，除了人口老化，還有推動新藥及新科技的導入，另外在Ｃ型肝炎根除方面也下了很多功夫。

費鴻泰不解，可以理解人口老化比率每年都會微幅增加，但不會在政黨輪替後一下子增加那麼快，批根本是「慷人民之慨」，如果支出衛福部不說清楚，健保費率調整等增加收入方式是不會支持的。

(中時 )