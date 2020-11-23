A股23日高開，上證指數開盤報3,384點，升6點或0.19％；截至10點27分，報3,393.43點，上漲15.7點，漲幅0.46％。

深成指開盤報13,871點，升19點，漲幅0.14％；現報13,894.67點，上漲42.25點，漲幅0.31％。

創業板指數開盤報2,677點，升10點，漲幅0.38％。現報2,683.82點，上漲16.73點，漲幅0.63％。

各類股個別發展，石油、化工股持穩；金融股偏弱。

(工商 )