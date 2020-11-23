A股三大股指開高 金融股偏弱 10:412020/11/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股23日高開，上證指數開盤報3,384點，升6點或0.19％；截至10點27分，報3,393.43點，上漲15.7點，漲幅0.46％。 深成指開盤報13,871點，升19點，漲幅0.14％；現報13,894.67點，上漲42.25點，漲幅0.31％。 創業板指數開盤報2,677點，升10點，漲幅0.38％。現報2,683.82點，上漲16.73點，漲幅0.63％。 各類股個別發展，石油、化工股持穩；金融股偏弱。 (工商 ) #漲幅 #開盤 #A股 #偏弱 #現報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙王領跌 高價股不振 04:102020/11/23 投資理財 恒指23日開高走低 10:232020/11/23 財經 《金融股》「薪」情好 合庫銀明年徵才近300人 12:332020/11/23 財經 元大台股領航ETN 水漲船高 04:102020/11/23 證券．權證 《港股》港股漲跌互見 恆指跌48點 國企漲88點 12:502020/11/23 財經 台股今年以來周轉率逾100％ 04:102020/11/23 投資理財 軋空三部曲啟動 台股攻萬四 04:102020/11/23 證券．權證 三王領台股 旺進2021年 04:102020/11/23 財經要聞 台股強攻13,800點 群益證券看好四類股 09:562020/11/23 財經 晶圓雙雄聯手 台股開盤再創歷史新高 11:192020/11/23 財經 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 印度欲脫中喊產業鏈靠自己 陸貨進口反激增 - 財經 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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