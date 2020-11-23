光電協進會（PIDA）與台南市政府、成功大學、光電學會、強友會、沙崙智慧綠能科學城等產官學研等單位合作，將於12月10日舉行台南綠色科技大投資論壇，在文化古都台南推動綠能高科技投資，邀請各專業領域行業翹楚、創新投資企業、轉型升級之主管部門，以及政府輔導單位負責人全員到齊，讓產業掌握最新的發展趨勢，同時邀請國際產學聯盟專家學者們，提供產官學研跨界交流平台，以達到投資合作加乘效益，促成新一輪的企業轉型升級。

此次論壇聚焦國家佈局與發展趨勢、綠色科技與新興發展、風電產業鏈、太空光電國產化商機，以及產官學研跨界交流等五大議題。演講者來自包括國發會、台南市政府、南科管理局、丹麥商沃旭風電、英國IQE、太空中心、車輛中心、工研院、金屬中心、成功大學，以及沙崙綠能科學城等十多個單位。而論壇中有新創企業及創新科技展示，以利媒合與會廠商與創新企業的合作。論壇在最後的部分還有高峰座談會，邀請重量級嘉賓出席，為政府與業界提供寶貴建議。

PIDA表示，論壇可提升業界對於政策的關注，以促進投資，並讓廠商掌握最新的發展趨勢，也藉此促成企業轉型升級。此外產官學研之跨界交流，以增進合作機會也是論壇的效益。此活動還能彰顯地方產業聚落的特色，加上搭配沙崙科學城及新興工業區的介紹，可藉此持續推動台灣的綠色產業。

(工商 )