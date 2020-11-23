女星何如芸16年前風光嫁給花蓮美侖大飯店董事長王敏錡，成了眾人欣羨的豪門媳，沒想到婚後不久老公就爆不倫風波，她仍接受多次試管嬰兒療程才生下兩個兒子，沒想到去年婚變，爆出兩人已分居，正打離婚官司，她一度淚崩發表不自殺聲明，消息震驚全台，而恢復單身後何如芸重返演藝圈工作，但日前她po文，透露其實入行後並非一帆風順，還曾經遭打槍嫌棄「她行嗎？」。

何如芸跟王敏錡分開後，開始第二人生，好險重拾明星身分，有很多事情可做，除了拍戲外，空閒時間總有朋友陪伴，尤其好閨密郁方始終陪著她處理大小事，感情深厚，連網友都說從眼神就能看出「她真的很愛妳」，覺得在演藝圈這個圈子，實屬難得，但何如芸卻說，其實演藝圈沒外界想像得複雜，反倒很封閉。

何如芸在臉書po文，回首入行這幾十載的歲月，覺得其實演藝圈是一個不大不小的環境，他們在其中工作，來來去去碰到的都是差不多的人，而這一行有特殊的語言模式，多數藝人都有經紀人幫忙處理事情，他們也因此很少跟外界接觸，「所以為什麼很多藝人投資副業會失敗收場，因為我們聽不懂外面人的話術，看不懂人性的善惡」，何如芸直言，覺得其實藝人大多很單純。

就她的經驗來說，每檔戲合作的對象都不太一樣，加上工作性質，要另外找時間相聚也不容易，因此要維持友情都有困難，最親的可能就是自己的經紀人，何如芸表示，開始拍戲後，她的經紀人很保護她，不僅陪她參加所有重要的選角，開記者會、出事，經紀人也是永遠在她前面擋著。

她永遠記得，當年經紀人帶她去試鏡一個9點半檔次的單元劇，角色是一個「想愛卻得不到愛」的女生，導演當時看何如芸怯生生的狀態，心生疑惑，問了經紀人：「何小姐行嗎？」，結果經紀人回應：「導演你放心！她看起來是這樣，她一站上台就不一樣了」，跟經紀人的這個緣份，就從她22歲簽約持續直到現在，何如芸相當感念，「因為她懂我也愛惜我...我相信所有的緣分都不是偶然的，也沒有無須認真善待的關係，我珍惜！也記得！」。

(中時新聞網)