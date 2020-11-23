立法院衛環委員會今排案審查《食品安全衛生管理法》部分條文修正草案，國民黨、時代力量紛紛提案，要求中央主管機關未來在公告殘留農藥或動物用藥安全容許量，及食品中原子塵或放射能汙染安全容許量的標準前，應召開聽證會，並經立法院議決後施行，不過衛福部卻在書面報告中表示，由於相關涉及高度專業科學知識，建議由主管機關做出決定，無規定聽證會的必要。

國民黨20多名立委以及時代力量黨團今提案修正食安法第4條、第15條、第15條之2，要求明定當中央主管機關欲變更對特定產品或特定地區之產品管理措施前，應召開聽證會，另外欲公告殘留農藥或動物用藥安全容許量及食品中原子塵或放射能汙染安全容許量之標準前，也應召開聽證會，並經立法院議決後施行。

不過衛福部在書面報告中回應，因食安法第4條規範的事項涉及重大或突發性事件之必要管制措施，有其時效上的急迫性，因此辦理聽證程序，恐有悖其立法目的。

另外，針對農藥殘留容許量標準動物用藥殘留標準，及食品中原子塵或放射能汙染容許量標準，因涉及高度專業科學知識，建議尊重專業委員會之諮詢意見後，由主管機關做出決定，無另訂聽證會規定之必要。

除提案修法另訂聽證會外，時代力量、國民黨20多名立委也提案要求，學校供應膳食不得檢出乙型受體素，但衛福部仍打槍，表示我國已依食安法授權，訂定萊克多巴胺安全容許量，已依全年齡層之全體國人膳食習慣為風險評估，基於食品安全衛生的立場，無須另予限制。

(中時 )