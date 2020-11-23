工業電腦廠廣積(8050)攜手嘉義大學產學合作，宣布完成智慧農業戰情中心建置並正式啟用，盼能以科技智慧輔助農業生產技術，並強化農業生產管理流程。同時，公司持續深耕智慧農業領域，日前開發完成的茶葉自動包裝機，亦已成功獲得北部有機茶園採用。

智慧農業和精準農業已成為台灣農業發展主流，許多農產需要即時監控溫度、溼度、地下水等環境變化，以打造最適生長環境。嘉大19日舉辦「101周年校慶智慧農業研究成果發表會」，展現智慧農業研究中心成立2年多來的團隊智慧研究成果。

嘉大與廣積建置的智慧農業戰情中心，配置廣積電視牆數位看板播放系統，透過多螢幕顯示對不同場域進行同步監控，並藉由廣積智聯網（AIoT）技術蒐集農業生產、溫溼度控管和肥培管理等資料，結合遠端監控系統進行農業大數據分析，取得最適化生產條件資訊。

嘉大校長艾群表示，近年來氣候變遷導致天災頻傳，加上農村人口老化與少子化的缺工問題，迫使農業生產力受到衝擊，發展智慧農業紓解農村人力荒已是趨勢。嘉義縣長翁章梁亦認為，科技化農業不論對預防病蟲害或田間管理，將讓農民在種植方面更加便利。

廣積副執行長陳友南表示，嘉大的草莓溫室已與智慧農業戰情中心完成連線，透過廣積的邊緣運算設備與環境監測感測器，即時收集溫室內的現場日照度、環境溫度、土壤PH值以及土壤電導率等資料。

而這些收集得來的數據，將遠端上傳至戰情中心伺服器的資料庫系統內進行即時回報，統整成大數據分析資訊、取得最適化生產條件，以維持溫室內草莓最佳生長環境以增加品質與收成量。

廣積表示，此次希望藉由與嘉義大學合作所獲取的大數據資訊，建立包含場域布建、資料收集及研究分析等整套軟硬體架構的農業專家知識系統，以協助農民更有效率的生產出符合消費者需求的農產品。

(時報資訊)