不受近日疫情升溫影響，韓國高考還是計畫於12月3日舉行不變，但當日股市交易，卻因為高考必須延後開盤1小時，也就是當地時間原9點開盤，變更為10點才開市。

有所謂一試定江山的韓國大學修業能力考試，俗稱韓國高考，深受韓國人所重視，因為絕大部分韓人認為，高考成績將決定一個人未來前途，考得好就代表人生勝利組，考不好就此人生無望。

為了這50萬位應考生能專心考試，韓國股市交易時間，也必須得配合改變。

韓國交易所(Korea Exchange, KRX)表示，12月3日高考當天，股市，指數股票型基金(ETF)以及債市交易時間，延後1小時，就是當地時間10點開市，下午4點半結束交易。而衍生性金融商品的交易時間為，當地時間早上10點至下午4點45分。大宗商品方面，黃金交易開市時間，後延1小時，也就是當地時間10點才開始，但結束交易時間卻與平常一樣，都是在3點半。至於原油與排污交易 (emissions trading)時間，則沒有變動。

韓國每逢高考幾乎是全韓總動員，高考英語表定聽力時間內，限制全韓境內飛機起降，逾百架航班也被迫調整時間。依照過往經驗，韓國政府還會派出約萬名波麗士大人，負責保護考生與運送相關試卷。政府機關和部分企業，也會配合更改上下班時間。

當時受疫情影響，韓國教育部3月底曾宣佈，原定11月19日登場的高考，將延後兩周至12月3日舉行。這也是韓國27年前實施大學入學考制度以來，第4次推遲考試時間。前3次是因為，2005年舉辦APEC(亞太經合會)，2010年舉辦G20(二十國集團)論壇，以及2017年東南部地區發生地震。

(時報資訊)