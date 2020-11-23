國際廢鋼原料價格持穩走堅，鋼筋大廠豐興(2015)本周廢鋼收購價、鋼筋產品價格均各調漲300元，重啟漲勢。

回顧上周，豐興因先前連漲兩周，上周廢鋼收購價、鋼筋產品價格都是平盤，為連續兩周維持平盤。型鋼則補漲每公噸500元。

國際原料價格走堅，買氣穩增，豐興本周開高盤，廢鋼收購價漲300元至每公噸8200元。鋼筋同步漲300元至每噸1.62萬元。型鋼每公噸基價持平於2萬600元。

國際原料行情持續走高，日本2H廢鋼報價續漲8美元至每噸325美元，美國貨櫃廢鋼報價續漲10美元至每噸310美元。澳洲鐵礦砂由每公噸122.65美元續漲至129.5美元。

今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋需求強勁。展望第四季鋼價，除了進入傳統旺季外，依過往經驗，國際廢鋼價格經常因冬季凍港，供給減少帶動漲價效應，進而推升鋼筋價格上漲。

(時報資訊)