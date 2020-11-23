全球新冠肺炎疫情可望因各國加速開發疫苗獲得控制，電商龍頭-富邦媒(8454)卻遭逢賣壓，市場擔心今年受惠疫情宅經濟需求業績高成長的富邦媒可能因疫情漸除而成長力道趨緩，今天盤中股價逆勢大跌逾5%，失守650元關卡，擁有東森購物的東森(2614)盤中股價則力守平盤。

今年新冠肺炎疫情從年頭延燒到年尾，帶旺宅經濟需求，富邦媒、東森購物今年前10月業績表現亮眼，其中富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約49.3億元，年增21.2%，再創歷年同月新高，累計1至10月合併營收約514.5億元，較去年同期成長28.7%；東森購物10月合併營收21.17億元、年增16%，獲利1.4億元、年增106%，累計前10月合併營收達196.59億元，獲利11.21億元、年增177%，每股盈餘達11元，再創歷史新高。

儘管全球新冠肺炎疫情未止，歐美各國積極投入新冠肺炎疫苗開發，包括：美國輝瑞等藥廠新冠肺炎疫苗佳音頻傳，讓疫情負面影響逐漸淡化，市場樂觀期待疫苗問世後各國經濟活動可望重啟，而今年受惠疫情宅經濟業績高成長的電商，在經濟活動重啟及業績基期已高下，明年營運成長幅度恐難如今年一樣，因而引發居高思危獲利了結賣壓。

受到獲利了結賣壓影響，富邦媒今天盤中股價逆勢重挫逾5%，東森盤中股價亦一度翻黑，股價表現疲弱。

(時報資訊)