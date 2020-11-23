台股今天仍由科技產業助攻帶動大盤指數創新高，外資回補下大盤底部越墊越高，富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，明年第一季展望不差，建議選股不選市，應留意部分個股漲多風險。第一季開始前不妨多留意尚未漲多個股或部分有利基的中小型股，仍有機會落後補漲。建議可以科技產業為主要投資核心，並搭配傳產類、醫療類又有如:汽車、運動器材、節能減碳與中國內需消費等相關標的做投資，也提醒應留意漲多風險，逢低慎選具業績成長者介入，以選股不選市，或利用定期定額作中長期投資。

若嫌選股傷神，也可參考在台股掛牌的台股中小型ETF，包括元大中型100ETF（0051），以及富邦台灣中小（00733)等。

今年以來，台灣科技權值股漲幅不小，儘管有美中貿易戰受到華為採購禁令事件影響，但無論美國去中、或中國去美製造，皆有利於台灣廠商與上下游供應鏈的訂單表現。投資策略上，郭修伸分析，看好科技類股的趨勢不變下，加上大型股今年來漲幅不少，因此，建議不妨從今年尚未漲多的類股，例如:手機、車用電子、綠能等產業尋找投資機會；另外，因新冠疫苗研發傳出好消息，故市場認為明年上半年逐漸解封的機率高，故短線也轉為看好餐廳、娛樂、健身房、國內旅遊等產業，不妨多加留意，但提醒投資人應避開漲多的標的。

郭修伸表示，市場推估明年上半年疫苗可望順利上市，將對經濟活動恢復正常有幫助，因此有利於企業獲利成長，而富蘭克林華美投信台股研究團隊看法認為台灣科技產業(電子業)粗估明年2021整年預計將有15%以上的獲利成長空間，仍值得投資與關注。

(時報資訊)