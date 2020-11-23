今年9、10月期統一發票將於後天(25日)開獎，財政部統計，7、8月千萬特別獎中獎號碼「13362795」創紀錄22張中獎還有6張未領。財政部提醒，7、8月期統一發票兌領時間到2021年1月5日止，請中獎人記得兌領。
6張未領千萬特別獎，臺北市有3張，分別是北投區OK便利商店唭哩岸店消費金額90元的菸品、大安區歇腳亭形象概念店購買飲料110元，還有1張世透過Uber Eats點餐，開立地點在台北市大安區，消費金額605元。
臺南市2張，分別是安南區百興隆食品行購買食品、消費金額2830元，與台南市歸仁區大中油大佳站加油、消費金額500元。1張在高雄市岡山區7-Eleven昶林門市購買125元的菸品。
另外，7、8月期200萬特獎的中獎號碼為「27580166」中獎張數有21張也是史上最多；目前也有11張未兌領。財政部表示，自2011年以來統一發票開獎，千萬特別獎開出763張，已經有556張兌領，兌領率達73%；而200萬特獎已經開出731張，兌領張數504張，兌領率也達69%
(中時新聞網)
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