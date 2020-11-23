台南市政府警察局歸仁分局文賢派出所員警吳佳霖、陳煜鈞17日巡邏時，發現一名老翁在仁德區二仁路與機場路口省道上行走，由於該路段車流量較大，員警擔心老翁安全，因此攔下老翁關懷是否需要協助，後來才得知該名老翁家住東區，因失智導致走失，隨後通知家屬帶回照料，虛驚一場。

員警表示，當時因擔心老翁安全，隨即攔下老翁關懷，詢問是否需要協助，但因老翁完全記不得自身資料，且急欲尋找回家的路，因此員警將老翁帶回所內，並透過其隨身物品發現該老翁為住在東區27年次的許姓男子，家屬曾於同日15時報請失智協尋，所幸老翁平安無恙，立刻通知家屬帶回照料，家屬事後也頻頻向警方致謝。

歸仁分局長洪頂力表示，由於台灣人口逐漸高齡化，「失蹤人口查尋作業規定」將失智走失列為協尋項目之一，家人若有失智徵兆，除了可申請社會局「愛心手環」外，亦可替家人配戴GPS行動裝置，盡快定位、尋獲，避免憾事發生。

(中時 )