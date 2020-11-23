台南有不少巷弄美食，吸引外地觀光客嘗鮮，不過有一些隱藏版的美食，只有在地人才知道。有一名女網友分享銅板價小吃，只見照片中排隊人龍多到看不見盡頭，這也讓貼文底下的網友哀號「拜託！別再報了，住附近的都吃不到了！」

原PO於臉書《美食公社》分享表示，位於台南市區一處賣炸物的，每到開賣時間就大排長龍，排隊購買就得花上近1個小時左右，且只要10元銅板價，就能買到，至於30、50元的分量，更多到常會溢出紙袋。

原PO表示老闆相當佛心，分量不僅相當多之外，也可以以10、30及50購買。（圖／翻攝自美食公社）

每天都有絡繹不絕的人潮前往購買。（圖／翻攝自美食公社）

原PO透露，老闆本在國小圍牆旁，賣給學生當下午點心，沒想到因口耳相傳及網路的力量，使得排隊的人龍愈來愈多，饕客指出「老闆是真正會油炸，不必甩油也不會有油膩感，看油溫就知道，老闆相當內行。」

文章曝光後，不少熟客表示「真的很便宜⋯俗擱大碗」、「薯條吃起來乾爽還不錯，份量也是滿滿」、「紅茶很好喝」、「這一定要去吃看看」；但也有不少網友哀號「真的不要再報了，現在都要排到公園那」、「別再傳了，越來越長了」、「這個爆下去會排更長」、「越排越長遲遲不敢貼，現在都要擺攤時就先訂。」

(中時新聞網)