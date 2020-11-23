陳姓男子在事後向警方投案，指他就是肇逃的駕駛。賓士車擋風玻璃上有撞擊的痕跡，但他經酒測，酒測值為0。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

1輛賓士車22日晚間11時45分在左營區富國路撞倒1輛Uber eats機車，未料賓士車主沒有下車查看，肇事逃逸。事後。31歲陳姓男子到新莊派出所投案，指他是賓士車駕駛。由於陳男的酒測值為0，警方懷疑他冒名頂替，展開調查。

左營警方表示，這名被撞倒的外送員的腰部與腳受傷，酒測值為0，送往榮總醫院救治。當時，騎士陳男由富國路南向北停等紅燈，號誌轉變綠燈後起步直行，遭1輛白色賓士車由富國路南向北右轉裕誠路撞上，但賓士車駕駛當下未下車察看，就加速離去。

事後，陳姓男子至新莊派出所投案，指他是肇逃賓士車駕駛，警方依規定對其實施酒測，數值為0。經警方偵詢後，發現陳男對事故行車方向及發生過程不甚清楚，疑有冒名頂替之嫌。

警方已經擴大調閱監視器及多方查訪，以釐清案情及追查肇逃駕駛，到案的陳男如有頂替之嫌，將依偽造公文書罪嫌究辦。待肇事賓士駕駛到案後，全案將依公共危險、偽造文書、傷害等罪嫌移送法辦。

(中時 )