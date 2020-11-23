瞄準東協、中東佈局商機，長興（1717）、材料-KY（4763）擴產計畫持穩推進。材料-KY 2021年除一條絲束新產線預計上半年量產；醋片產線也將在明年底新增5,000噸。至於前進北非的埃及合資絲束廠框架合同，擬投資1,500萬美元，年產規劃8,000~10,000萬噸，預計明年下半年開始規劃設計廠房，第一期廠房目標於2023年完工。

此外，有鑑東協市場是未來光固化應用的高成長區域，而光固化應用也從印刷與木器拓展到塑膠、膠黏劑等中高端應用，長興啟動光固化材料產能擴充、製程優化策略，2021年、2022年各增加6,000噸產能。

材料-KY受惠新單、新產加持，前3季獲利年增34％，EPS6.09元，創同期新高。第4季因9~12月為塑料級醋片銷售旺季，絲束訂單能見度高，而塑膠鏡框市場需求回溫有追上旺季跡象，營運蓄勢更上層樓。

材料-KY指出，6~7月籌設新增5,000噸醋片，約增加25％產能，10月開始量產。朝上游整合籌設的醋酐新廠規劃年產6萬噸，第四季開始動工，預計明年第二季完工，將有利於降低及穩定生產成本。

長興光固化材料年產86,000噸，光固化塗料年產7,000噸。大陸4月起3C、印刷、日化等產業逐漸復甦，鏡片產業第3季末恢復至80％；第4季各行業恢復正常需求。

長興指出，受益VOC限排，國際塗料大廠將長興UV水性材料大量使用於NB塗料，出貨動能放量推進。未來將持續開發新市場與新應用，包括LED固化、EB固化；3D列印、UV噴墨；5G手機背蓋／NB塗料、汽車內飾。另擴大東南亞、美洲及印度等海外市場。

(工商 )