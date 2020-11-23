雲林一名女子要求她就讀國中的女兒與男子性交後，再以借款為名義收取2000元，她還讓前同居男友與少女發生性關係；最高法院維持原判決。（示意圖/達志影像）

雲林一名女子要求她就讀國中的女兒與男子性交後，再以借款為名義收取2000元，她還讓前同居男友與少女發生性關係；最高法院維持原判決，考量她坦承犯行且少女同意法官對她從輕量刑，依意圖營利違反本人意願使少女為有對價之性交罪判囚10年5月定讞。

這名母親2017年騎乘機車搭載即將升上國中一年級的少女，從雲林前往彰化林姓男子住處，林男不顧少女反抗、言詞拒絕，抱住少女、強推進入房間內，強制脫去衣褲性侵後，再給少女2000元轉交給母親。

去年林男假藉要借款給少女母親，再以同樣方式性侵少女；法官斥責林男為少女熟識之長輩，竟與少女從事有對價之性交行為，嚴重危害少女身心，更損及社會善良風俗，使少女淪為性交易之客體，犯罪情節嚴重，應予嚴加譴責，重判8年6月確定。

少女母親部分，法官認為她正值壯年，本應依循正軌賺取金錢，卻未善盡保護少女之責，違反少女意願，使其與他人從事有對價之性交行為，愧為人母，將她判刑10年5月，併科罰金6萬元，全案定讞。

(中時 )