上海市疾病預防控制中心23日早上舉行發佈會，指出11月9日上海確診的1例新冠肺炎病例王某，隨後展開詳細檢查，圍繞這個病例一共排查並管理密切接觸者28人，包括密切接觸者190人，一般接觸者51人，同時篩查了和這個病例相關的人員9617人，均進行新冠病毒核酸檢測，檢測都是陰性，10日卻傳出與其相關病例蘭某確診，目前排除「人傳人」的可能，經查，應是兩人共同處於一航空集裝器。

2例病例發病前14天未接觸過新冠肺炎確診病例、疑似病例、出院的確診病例、無症狀感染者和發熱病例，也未接觸過入境人員、機組人員、高中風險地區人員，排除「人傳人」導致感染可能性，2例病例發病前14天也未暴露於進口冷鏈食品及相關環境，排除經接觸冷鏈食品感染可能性。

經調查，兩例病例曾於10月30日共同進入並清理過一個自北美地區運返回滬後的航空集裝器，該集裝器為密閉容器，內有大量避震用泡沫，內部環境潮濕，清理時，2人均未佩戴口罩。

發佈會上指出，如果把10月30日作為他們感染新冠肺炎的時間，那麼2例病例的發病時間符合新冠肺炎發病潛伏期，同時，經基因測序，2例病例基因高度同源，與北美流行株高度相似，感染來源應為境外輸入。

發佈會上稱，根據流行病學調查和基因測序，上海市權威專家綜合分析研判認為，導致2例病例的感染來源可以聚焦在同時共同處於境外輸入的航空集裝器。

(中時 )