美股走弱，不影響KOSPI早盤上功決心。指數開高約6點後，在科技族群與生醫股帶動下，大盤一度急漲逾40點。雖受些許賣壓影響，但午前指數都在高檔整理。KOSPI指數暫為2599.39點，上漲45.89點，漲幅1.8%。

儘管韓國每日疫情不見好轉，首都圈也將在明(24)日提高防疫等級，但KOSPI在外資瘋狂買超下，已連漲3天。根據統計，韓國外資已連續12交易日都出現買超，再度創下3年10個月以來，外資連買超天數紀錄。

韓國經濟數字表現也很亮眼，11月前20日出口年增率高達11.1%，其中，晶片產品更是飆漲21.9%。好消息也帶動三星電子股價，早盤出現3.5%漲幅，同業SK海力士也是漲逾3%。 三星生物製藥漲1.2%，生物相似藥商賽特瑞恩也漲2.2%。樂金化學漲3%，三星SDI漲2.15%。現代汽車漲1.4%，至於網路雙雄Naver小漲0.18%，對手Kakao也小漲0.27%。

最新匯價，目前1美元可兌換1114.15韓元，韓元升值0.15元。

(時報資訊)