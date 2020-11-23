東元(1504)與華新(1605)宣布策略聯盟的首個交易日，盤中雙雙走強，華新開盤後一度攻高到19.4元，漲幅超過7.5％，東元盤中也來到30.3元價格，漲幅2.5％，而激情過後漲勢明顯收斂。

東元將增資1.71億股，華新將增資2.05億股，雙方以每1股華新股票換發東元電機0.83股方式，互相交叉持股，未來華新將持有東元8％股權，東元則持有華新6％股權，換股基準日為2021年1月6日。

此舉被視為東元結盟華新力抗寶佳，雙方計畫2021年1月6日完成股權交換，寶佳集團持股降至24.34％。

但雙方理由則著眼未來再生能源、工業自動化、智慧化等，並攜手發展海外市場。兩家上市公司在離岸風電方面，東元的變電站工程及相關機電產品的優勢，可與華新在電纜、電網強項互補，提供更完整的解決方案，雙方合作可望成為離岸風電國產化的重要供應鏈廠商。

華新在美國公司的業務，包括太陽能電廠和智慧電網的開發設計與維運，擁有豐厚的實績，恰可結合東元近期發展太陽能和風能的儲能系統(BESS)，以及智慧電網的監控系統，因此，相當看好未來合作的契機。

(時報資訊)