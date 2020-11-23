貿聯集團（3665）宣布其全新USB4Gen3Type-C傳輸線已正式量產並前進市場，其內建支援由鈺群科技／鈺創科技（5351）開發之USB4規格之USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC–EJ903，透過40Gbps認證線材可實現高達40Gbps的傳輸速率。

該產品已正式通過USB開發者論壇USB-IF認證，隨著USB4的新技術發展，USB4Gen3Type-C傳輸線在高頻寬應用領域及多協定傳輸扮演重要角色，USB4市場潛力不容小覷。

領先推出通過USB開發者論壇（USB-IF）認證之USB4Gen3Type-C傳輸線新產品（1公尺傳輸線TID4561／0.8公尺傳輸線TID4261），貿聯集團高速線產品市場開發副總經理Mike Lin表示，透過一條USB Type-C傳輸線，就可傳輸高達40Gbps之USB4資料速率和傳輸高達100W功率之USB PD電力，讓消費者使用更加便利，很高興我們能領先市場推出高品質認證之最先進傳輸線。

Mike Lin指出，而貿聯與鈺群／鈺創向來是良好合作夥伴，E-Marker晶片在標記線纜數據性能的同時，也會標記線纜的電力傳輸能力，在數據量達40Gbps，電壓達20V，充電達5安培／3安培之USB4傳輸線產品，扮演重要角色。貿聯集團USB4Gen3Type-C傳輸線內建鈺群／鈺創科技之E-Marker-EJ903，對產品通過認證及快速量產，落實真正的單電纜解決方案至關重要。

鈺創科技董事長兼執行長盧超群博士表示，為奪得先機，鈺群科技已領先全球取得USB4及Thunderbolt雙認證，採用EJ903E-Maker客戶均已成功通過Intel認證而取得Thunderbolt電纜上的閃電標誌，其中不乏世界級傳輸線製造商。今通過USB-IF認證的40Gbps USB4Cable解決方案EJ903將有助於將E-Marker IC整合到USB4產品中，有助於終端消費者選用，加速USB4普及應用。

貿聯集團USB4Gen3Type-C傳輸線具產品特點包括可支援USB4Gen340Gbps資料傳輸；可支援PD3.0E-marker及20V／5A的電力傳輸；採堅固耐用的同軸電纜結構，達到穩定的訊號完整性及降低電磁干擾；可向下相容於現有之USB3.2、USB2.0及Thunderbolt3等主機或裝置；纜線長度突破USB Type-C連接線及連接器規格2.0規範，最長長度可達1公尺。

已通過USB4認證之鈺群／鈺創科技EJ903為USB4傳輸線應用之首選，支援USB-C纜線進行雙通道傳輸，透過40Gbps認證線材可實現高達40Gbps的傳輸速率。EJ903同時支援USB PD3.0，監控回報傳輸線長度、傳輸兩端之I／O介面、所承受之安培數及電力、所負載之傳輸速率及所需之高信賴度及高可靠度，讓USB Type-C E-Marker傳輸線使用者安心無慮。

(工商 )