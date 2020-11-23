女星楊冪、劉詩詩是大陸藝界的女神代表，雙姝在2003年合作武俠劇《仙劍奇俠傳3》相識成為好姊妹，事後兩人在戲劇圈各自忙碌，也鮮少同台，不過楊冪、劉詩詩日前則難得都出席Vogue時裝電影盛典，而陸網近日則流出雙姝的自拍照，兩女神美照讓人看傻眼。

楊冪和劉詩詩年紀相近，雙姝合作《仙劍奇俠傳3》就一拍即合，不過兩人也屢次被網毒舌酸老、產後狀態不佳，楊冪還曾遭指髮際線後退，不過就在楊冪、劉詩詩出席活動的自拍照中，兩人俏皮歪頭、對著鏡頭露出甜笑，雙女神顏值美到逆天。

兩人還開心對鏡頭比「耶」，楊冪和劉詩詩互動熱絡，儘管因工作各自忙碌，一見面依舊藏不住好交情，而雙姝合照也被網激讚：「兩個都好美」、「她們是真姊妹」、「糊了也好看」、「好美」。

楊冪、劉詩詩自拍照流出，雙姝顏值美到逆天。（圖／取材自新浪娛樂）

其實劉詩詩產後休息半年就復出拍戲，她還因此被酸浮腫、老了不少，不過劉詩詩曾大方表示，拍戲當下身體是還沒有恢復「所以浮腫自己是能看到的」。而楊冪面對網酸她髮際線後退，她也高EQ說：「我就去植髮！」兩女神輕鬆看負評讓人心疼。

(中時新聞網)