台中市議會今日進行第二天市政總質詢，針對台中捷運綠線車廂連接器斷裂問題；市議員李中要求川崎重工董事長應親自向台中市民道歉，並責成交通局成立專業調查小組，納入材料與機械工程學專家，儘速向市民提出翔實調查報告。

交通局長葉昭甫說，捷運18列車是8年前購買，33、34車廂是日本組裝，昨天早上召開記者會，台北捷運公司的處長、法國、日本等台灣代表都感到非常抱歉！這是單一事件或公安事件，18列車將全部檢視。

李中指出，川崎重工日前面對中捷綠線車廂連接器斷裂，只有輕飄飄的「從來沒有發生過」一句話，這是非常不負責任的說法。就目前已知的資料，2017年川崎重工製造的日本東海道新幹線列車底盤車架發生裂紋，2018年川崎重工交付給華盛頓都市交通管理局的車輛，又爆出焊料、布線、連接器處理等問題。在車廂事件方面，川崎重工已經是慣犯。

李中說，如果連接器的材料是整塊的，那我們要追查材料是否在某些壓力、拉力下會產生不當變化導致斷裂，如果連接器的材料是拼接，那我們就要追查當時焊接製造的過程。

李中表示，問題產生後，有部分人士將責任歸咎在中捷公司的維修上，這是倒果為因、不辨是非。首先，我們是買家，賣家賣不好的東西給我們且在保固期內，我們當然要向他們追究責任，其次，中捷公司的日常檢修不會去做細部拆解，部分人士刻意上綱上線，這樣幫賣家把責任移轉到買家身上的作為實在令人不解。

李中指出，2017年日本鋼鐵大廠神戶製鋼所（Kobe Steel）傳出偽造鋁、銅零件的強度及耐用度數據，川崎重工替台中捷運綠線製造的車廂就是使用神戶製鋼所的材料，當年顏莉敏與黃馨慧等議員也都提出過質疑，現在發生連接器斷裂的問題，當年交通局王義川局長是否避重就輕？

李中強烈要求交通局即刻組成專案小組，將材料科學、機械工程學等外部專家學者納入，一定要做出類似日本國家交通安全委員會那樣的翔實調查，儘速向市民報告。另外，川崎重工的董事長也一定要親自出面向台中市民道歉！

(中時 )