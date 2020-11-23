好市多黑色購物節今天早上9點開跑，首日主打金條、82吋電視吸引民眾搶購。好市多內湖店透露，重量10盎司、特價57萬999元的財富女神金條，打出97折的優惠，不到一小時就全部完售。
《ETtoday》報導，內湖店店員表示，金條雖然沒有很多但不只一件，開門一小時就全部售出，原價58萬4999元，特價後還要57萬999元的超高價格，但民眾依舊刷下去不手軟。
今年黑購節與往年一樣，最熱銷的還是家電類產品，像是洗衣機、洗碗機、82吋電視，一開店就滿滿的民眾聚在這區下單，一名張先生爽買兩台空氣清淨機，一台特價2萬3999元，79折的價格讓他開心大呼有省到，店員表示，特價商品雖是限量的，但今年貨比往年還多，到目前為止都還有剩。
《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，這次黑色購物節的商品為累加制，原則上是越靠近最後一天、優惠越多。本次黑色購物節的期間為11月23至29日，一連7天讓民眾搶好搶滿。
(中時新聞網)
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