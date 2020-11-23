韓聯社引述消息人士報導，中國大陸外交部長兼國務委員王毅將於24日起接連訪問日本和韓國，料與韓日討論中國國家主席習近平出訪和加強東亞地區合作等事宜。

王毅將於24日至25日前往日本，將會見日本首相菅義偉和外務大臣茂木敏充。結束日本訪問後，他將於25日訪韓，並於26日與韓國外交部長康京和舉行會談。這將是疫情發生以來，韓中外長首次舉行面對面會談，亦將是王毅時隔1年再度訪韓。

不過日本共同社日前報導，王毅訪日主要將商議防疫合作及恢復因疫情中斷的人員往來等議題。至於習近平訪問行程，因目前仍以防疫為重，雙方可能不會討論到此事。

報導稱，日本政府對於中國強化發展東海及南海有所憂心，為實現「自由且開放的印太」，擬和美國、澳洲、印度及東協國家（ASEAN）強化合作，但中國官方對於日本此舉抱持疑慮。預計雙方在本次會面時也會談及此一議題。

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