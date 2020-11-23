台南市議員陳秋萍被市府公務員在臉書粉絲專頁留言辱罵，交通局長王銘德表達歉意。（洪榮志攝）

「去吃大便拉妳！」從政27年的台南市資深議員陳秋萍，日前市政總質詢時關切即將開幕的新總圖有否公車經過問題，竟然被人在臉書粉絲專頁留言「去吃大便」，經提告妨害名譽後，警方查出留言者竟然是市府交通局承辦人員。陳秋萍23日自由發言時揭露此事，市長黃偉哲、交通局長王銘德除表示歉意外，也承諾一定嚴懲。

本月19日陳秋萍市政總質詢指出，台南市新總圖即將於明年1月開放，但迄今都沒有公車經過，恐將造成市民的不便，建議交通局調整公車路線進入總圖。不料，質詢結束後，當天網友「Emily Wu」竟在她的臉書粉絲專頁留言，指「總圖公車是要問幾次？就回覆了一直質詢，妳是沒有別的可以質詢嗎？去吃大便拉妳！」

網友「Emily Wu」在台南市議員陳秋萍臉書粉絲專頁的留言內容。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

陳秋萍不滿關切公共事務竟被辱罵，憤而前往永康警分局提告妨害名譽。警方循線追查後，赫然發現留言者居然是交通局公共運輸處的承辦人員。

今天上午陳秋萍在自由發言指出，議員監督市政是職責，從政27年來，這是她第1張提告的報案三聯單，心情非常沉重，提告理由是妨害名譽罪，攻擊的人卻是市府官員。

陳秋萍還說，台南總圖開幕在即，之前提出建言須有公車駛入總圖，便利市民前往，也持續追蹤進度，此規畫更得到市長允諾；然而，市府交通局卻有職員在她的臉書粉絲專頁留言，請議員去吃大便，難道議員現在都不能監督，否則就會被要求「吃大便」嗎？認真監督市政被市府官員叫吃大便，真的很驚訝，這種事竟然會發生在台南市政府，實在太過分了！議員監督市政有錯嗎？追蹤進度有錯嗎？真的是無法無天！

黃偉哲、王銘德當場一再表達歉意，並強調「這是不能容忍的事」，已先將該員調離目前經手的業務，還將送交人評會調查，一定會嚴懲。黃偉哲私下更認為，真是「豬隊友」。

王銘德指出，經過初步調查，該員主辦公車路線業務，可能是因為受不了壓力，一時情緒失控才留言辱罵議員。

(中時 )