43歲女星何妤玟與邵天成經過2年的溝通，協議今年4月離婚，結束8年夫妻關係。恢復單身後，何妤玟經常現身各大綜藝節目，日前帶著一名金髮肌肉猛男錄影，原來兩人是表姊弟，高顏值組合令網友眼睛一亮。

何妤玟22日透過Instagram限時動態PO出兩張照片，透露錄節目《小明星大跟班》時，表弟Darren一同現身，笑稱「今天表姐很幸福，可以有六塊肌猛男陪錄影」。

照片中，Darren頂著一頭金色短髮，皮膚黝黑，黑色外套裡面僅穿白色背心，隱約露出胸膛刺青，另一張照片，他將背心脫掉，大方露出精實的健美身材，何妤玟則是一手搭在表弟肩上，臉上堆滿笑意。

根據Darren的社群平台顯示，他畢業於光啟高中及真理大學，曾在八仙樂園擔任救生員，也在澳洲打工度假過，興趣相當陽光多元，常常看到他上健身房和從事水上活動，在個人頁面寫下：「專業流浪漢，熱愛運動，享受運動；熱愛生活，享受生活，想做什麼就做什麼，just go it，Peace&Love。」

(中時新聞網)