詹姆斯(LeBron James)在2014年離開熱火返回騎士，好友韋德(Dwyane Wade)能夠理解，但隊友波許(Chris Bosh)大感意外。波許最近在網路節目表示，他非常憤怒，他根本不希望詹姆斯離開，後來花了幾個月時間才釋懷。

當時熱火這3位「LCD連線」已經拿下兩座總冠軍，但是輸給馬刺而沒能3連霸。詹姆斯沒有當面講要離開，波許說：「只用傳訊息的而已，只有文字訊息，我以為他在唬爛，接著10分鐘之後就四處傳開了。」

詹姆斯打了4年就離開，波許仍與熱火重簽。波許說：「我那時候無法理解，我想說只要補強球隊就可以再贏回來。老實說我非常不爽，我是個好勝的人，當老詹不在了，隊友都指望我每場25分，指望著韋德25分，那種感覺讓我的膝蓋都痛了。」

2014-15球季，波許的平均得分重返20大關，但傷病接踵而至，導致他生涯提前結束的肺部血塊也在這時出現，熱火該季勝率跌破5成。所幸熱火沒有失落太久，今年打到總冠軍賽才輸給詹姆斯領軍的湖人。波許說：「我花了很多時間才平復，大概好幾個月。我很高興我們後來當面講和了，回復彼此的友誼。」

(中時新聞網)