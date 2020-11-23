新冠狀病毒疫苗後期臨床試驗獲得成功，以及主要經濟體最快於12月開始施打的消息，使交易員對原油需求復甦前景更感樂觀，惟數個國家與重要城市已經重啟封鎖措施，仍使油價漲勢受到壓抑，周一原油價格在漲跌間狹幅波動。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等其他減產盟友—即所謂的OPEC+，將繼續限制產油量，亦為市場帶來支撐。OPEC+將於11月30日與12月1日召開會議，考慮把每日770萬桶的減產規模調降約200萬桶的計畫，從1月起推遲至少3個月。

目前美國期油微跌0.09%，報每桶42.38美元。布蘭特期油微升0.13%，報每桶45.02美元。

在新冠疫苖題材帶動下，上周兩期油合約均漲約5%。

澳洲axi公司首席全球市場策略師Stephen Innes表示，近來新冠疫苗研發的好消息，以及本月底舉行的OPEC+會議可望決定將目前的減產措施延長3～6個月，仍然驅動著市場的正面情緒。

美國「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苖計畫首席科學顧問Moncef Slaoui博士表示，美國食品藥品監督管理局（FDA）將12月中批准輝瑞疫苖的配發，並啟動美國史上規模最大的預防接種活動。他表示，在FDA批准起24小時內，新冠疫苗就會開始轉移，並配置到每個州告知他們想要疫苗的地區。

稍早前，德國宣布最快於12月啟動新冠疫苗接種，不過稍早前該國財政部長也表示，由於疫情擴散速度不見緩解，德國仍有必要將現行的防疫措施延長到12月。

(時報資訊)