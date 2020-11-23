上周土洋法人聯手大買超旺宏共逾12.4萬張，記憶體廠旺宏(2337)今早持續帶量大漲。盤中最高漲2.55元至37.8元，創下今年2月下旬以來新高價。

外資上周買超旺宏6萬8434張，僅次於對聯電的買超張數；投信上周買超旺宏5萬726張為買超個股首位；自營商也買超旺宏5739張。

記憶體廠旺宏上周在土洋法人均強力回補下，股價連五天上漲，今早續帶量衝上37元再創新高價。

上周以來，法人有志一同積極回補記憶體股，尤其對於受惠宅經濟的旺宏買超最有力。土洋法人聯手大買超旺宏共達12.48萬張。

旺宏看好日本遊戲機廠客戶需求依然暢旺，因宅經濟效益，預期明年還是不錯的一年。在NOR Flash方面，董事長吳敏求於先前法說會表示，因貿易戰影響5G產品出貨，使得第2季及第3季NOR Flash出貨逐季滑落，預期第4季NOR Flash市況穩定。若貿易戰不停歇，明年NOR Flash市場可能會供不應求。

另外，華邦電日前傳出NOR Flash打進蘋果iPhone 12供應鏈，吳敏求說，旺宏NOR Flash也打進蘋果iPhone 12供應鏈，在OLED面板用NOR Flash市場占有率達5成。

旺宏10月營收為38.41億元，較9月高點46.63億元減少17.6%，仍為今年第三高之水準，較2019年同期則增加4.8%。傳統第四季應仍具有旺季效應。2020年1月至10月合併營收為334.85億元，為歷年同期新高，與2019年同期相較增加15.1%。

(時報資訊)