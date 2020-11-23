台灣與南韓同為亞洲四小龍之一，常被人拿出來討論比較發展狀況。一名網友指出，台灣在教育、科技和醫療方面都發展的不錯，卻仍被南韓比下去，到底是為什麼？引發網友熱烈討論，除去人口數量和扶植大財團外，許多人認為團結也是關鍵，多數韓國人或多或少會為國家大義犧牲自己的小利，具有強大的愛國心。

網友在PTT上表示，台灣目前人口大約有2350萬人，教育普及，不但傳承了中華文化，科技和醫療方面的發展也相當先進。但台灣這樣一個人才濟濟的國家，卻還是被南韓超車，讓他實在無法理解直呼「豈有此理！」

貼文曝光後，讓不少網友開始思考台灣的不足之處，「台灣地太小，要發展工業也會受限制」、「科技也沒先進，只有半導體工程能說嘴，其他都普通而已」、「很多台灣人一開始就反財團資方」、「人口土地都輸」、「台灣仇富太嚴重 」、「南韓社會新鮮人起薪是台幣7萬左右。」

另有許多網友點出「台灣人不團結」是關鍵原因，許多韓國人願意為了國家的大義，犧牲自己的小利，不管做什麼事或多或少都會想到國家，1997年的金融危機也是靠國民強大愛國心撐過來的。也有人表示，「南韓人口是台灣的兩倍」、「台灣散沙，韓國扶植大企業資源整合」也都是影響的原因。

(中時新聞網)