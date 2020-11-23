台灣5G今年年中正式開台，至今五大電信也已全都開始提供申辦5G服務。為了有效體驗5G相關服務，必要升級搭配5G手機。而究竟今年內哪一款5G手機在全球銷量最為亮眼呢？透過Counterpoint Research的市調報告，可以一窺究竟。

Counterpoint Research日前公佈了統計至9月為止，5G手機市佔率的前十名。其中由三星Galaxy Note20 Ultra奪下冠軍，搶下5G手機的5%市佔，對比Note20系列比三星Galaxy S20系列晚了約半年才推出的時間點以及目前奪下的市占，可以明顯看出消費者對於Note20系列的喜愛。統計結果中，5G手機市占第二位、第三位都是華為手機，分別是P40 Pro（4.5%）以及nova 7（4.3%）。

Counterpoint Research統計出目前單一機種市佔最高的5G手機。（摘自Counterpoint Research）

5G手機單一機種市占前十位當中，三星品牌手機共有三款，華為也各有三款，是統計結果中最強勢的品牌，若是將原本屬於華為的Honor 30s也列入其中，更顯得華為5G手機市場表現的亮眼。除去這些手機，剩餘三席則由OPPO搶下兩席（Reno 4以及A72），vivo旗下的Y70s則是在統計結果中排第六位。

Counterpoint Research指出，5G手機的成長十分快速，在第一季僅有約50款，但至今為止則已經推出200款以上的5G手機。且這些5G手機也對於消費者非常具有吸引力，根據他們統計，2020Q1至Q3期間，5G手機銷量成長近300%。而隨著5G手機的款式增多，5G手機銷量Top 10機種佔據5G手機總銷量的比例也隨之下滑，從2020年1月約占93%到9個月後僅剩下約37%，不難發現5G手機競爭之激烈。

而受限於發表時間較晚，蘋果首度支援5G的iPhone 12系列，並未榜上有名。而Counterpoint Research認為，5G iPhone上市對於5G手機市場將帶來極大改變，並推測下一波5G手機銷量增長將會落在北美以及歐洲市場，原因正是因為蘋果用戶開始轉用5G iPhone。在幾個月後，5G手機銷量市占的統計，預計將會有很大的不同。

(科技)