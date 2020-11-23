很多人人生的第一張卡片就是悠遊卡，第一個開立的帳戶是郵局，從現在開始，這兩張卡片將合而為一，中華郵政與悠遊卡公司合作發行「中華郵政VISA悠遊金融卡」，讓你兩種需求、一次滿足。

台灣幾乎每個人都有中華郵政的帳戶，悠遊卡至今流通卡數也約8,200萬張，每個人手中也有約3.5張悠遊卡，雙方結合堪稱「普惠金融」的最佳典範。

中華郵政VISA悠遊金融卡不具信用卡功能，沒有擴張信用的疑慮，更適合年輕人及老人家使用，而悠遊卡可在全國超過4萬個支付點消費，建構了完整的悠遊生活圈，此亦為中華郵政公司首張票證聯名卡。

從24日起，凡年滿16歲的中華郵政原存戶或新開戶，皆可至全台灣522家即時發卡郵局（請至中華郵政全球資訊網點選營業據點，查詢即時發卡局）申辦「中華郵政VISA悠遊金融卡」，且持有原金融卡或中華郵政VISA金融卡者，免收100元手續費，未成年者，需另附法定代理人（父母雙方或監護人）的國民身分證及同意書。

為了歡慶中華郵政與悠遊卡公司「強強聯手」，即日起至2021年2月28日止，持「中華郵政VISA悠遊金融卡」首次自動加值成功，即回饋50元（限量3萬名），名額有限，手腳要快。

新型態「郵政VISA金融卡」加載悠遊卡票證及小額支付功能，搭配嶄新郵鴿卡面，除具備ATM查詢、存提款、轉帳、繳費（稅）、消費扣款等金融卡功能及VISA金融卡刷卡消費與國外提款功能外，兼具悠遊卡交易功能，藉由三卡合一，持卡人不論搭乘捷運、公車、臺鐵等大眾運輸或至超商購物、小額消費等，皆可便利使用。

此卡最大特色為結合郵政儲金存簿帳戶及悠遊卡儲值功能，如卡片內儲存的「悠遊卡」金額不足以支付當次消費時，可自動加值新臺幣500元或其倍數的一定金額至悠遊卡；或可用餘額低於100元時，亦可透過悠遊卡公司設置於指定地點的連線式自動加值設備，儲值500元至「悠遊卡」內，每日累積自動加值金額以3,000元為上限，每卡儲值金額最高上限1萬元。

中華郵政公司表示，自動加值係由持卡人金融卡帳戶可用餘額內扣款支付，具備存多少、用多少、消費不透支、無循環利息的優點。歡迎年滿16歲者，至522間即時發卡郵局，開立存簿（含綜合）儲金個人帳戶申辦具悠遊票證、小額支付功能的感應式「郵政VISA金融卡」。

(工商 )