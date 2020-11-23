國票投顧指出，台股漲勢不斷，指數沿著短均上攻且未現敗相，在各大藥廠疫苗頻有進展及美選結果幾乎塵埃落定下，不確定性的消退及資金行情支撐下，有助市場偏多氛圍的延續，預期年底前指數可望續創高；台股多頭種籽重新點燃，指數一早攻止13,921點大漲205點，隨後獲利回吐賣壓出籠，指數仍強守在13,800點之上，維持上漲百點行情。 

基於疫苗佳音頻傳，有助紓緩疫情升溫消息；拜登政權熱身，期待政局撥雲見日；進入財報空窗期，關注公司法說展望；歐美寬鬆氛圍下，台幣續強格局不變等四大因素，國票投顧認為，11月底指數有機會攻萬四大關。

國票投顧分析，疫情在進入秋冬時節後明顯升溫，美日等國新增確診頻創新高，除日前德法英重啟封鎖外，美國加州、德州等地亦加強管制措施，日韓港疫情也拉警報。所幸繼輝瑞、Moderna疫苗傳出佳音後，牛津疫苗再傳捷報且價格更低，美國最快年底前可望施打，為疫情降溫帶來曙光，惟疫苗的進展能否趕得上疫情升溫的腳步仍有待觀察。

另一方面，儘管川普仍不願展開政權交接，但隨著密西根、喬治亞等州的結果底定， 拜登勝出已無懸念，團隊開始進行上任前的準備，並規劃醫療、稅務等相關政策。目前刺激方案依然膠著，惟燃 眉之急是美國政府12月11日恐將停擺，傳兩黨議員將就資金問題重回談判桌，市場也期待或可順帶討論刺激法案。

同時，美財政部長梅努欽拒絕了央行擴大緊急貸款計畫，企業信貸、市政貸款和大街商業貸款計畫即將於12月31日到期停止。整體來看，在政權移轉的過渡期間，美國政局恐暫難有明顯突破。

國票投顧表示，隨著季報公布後，台股進入財報空窗期，在現有資金充沛的支撐下，有助於多方展開作夢行情。由於時序來到年底，近期不少國內外投資機構及券商都舉辦投資論壇，促使公司釋出更多訊息。另中國雙11銷售數字續寫新高，後續耶誕乃至農曆年節的銷售情況備受期待，料將牽動消費性題材股的股價表現。

此外，歐洲央行（ECB）行長拉加德重申，將在12月「重新校準」刺激措施，以及聯準會（Fed）主席鮑爾警告疫情將構成下行風險，因而提高市場對寬鬆的預期，由於Fed週四將公布11月會議紀要，市場勢必關注是否會對美國經濟路徑作出更多闡述。

國票投顧指出，考量歐美寬鬆氛圍與OPEC+月底將召開會議決定原油減產與否，都有助於美元延續弱勢的格局，反觀台幣在熱錢持續湧進下續強，央行苦守盤中防線，有意借重壽險業買美元、穩定台幣匯價，惟需放寬相關規定且在目前氛圍下成效恐將有限，推估台幣現有續強格局仍難改變。

(工商 )