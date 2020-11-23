河南省AAA級國企永煤控股債券違約事件備受關注。財新引述消息人士透露，在大陸國務院金融委21日舉行會議要求嚴厲處罰「逃廢債」的當天，永煤陸續與「20永煤SCP003」債券持有人私下溝通，詢問是否願意接受償還50％本金，剩餘部分展期270天兌付。在此之前，永煤先於11月18日提出無條件展期270天，後又調整至兌付5％本金，再慢慢提高到30%、50%，這意味永煤需要在年底前備好人民幣（下同）30億元的資金。

報導還指出，償還50％本金的方案是由河南省政府出手協調，目前尚不清楚資金從何而來，但消息人士稱，「省裡面支援了一部分」。市場普遍認為，這是因為金融委主任劉鶴放重話，定調要嚴處逃廢債並追責，當地官方才不得不出手相救。

報導並稱，隨後永煤集團陸續將到期的「20永煤SCP004」和「20永煤SCP007」，可能也會按上述方向談判展期。

對於中國近期信用債市場的風險事件，劉鶴21日主持召開金融委會議，指出監管部門和地方政府應督促各類市場主體嚴格履行主體責任，秉持「零容忍」態度，嚴厲處罰「逃廢債」行為。

(工商 )