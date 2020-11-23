野村證券科技產業分析師李佳伶指出，經過數周評估，欣興（3037）受到S1廠火災影響實在可控範圍，ABF載板長線成長前景並未有所改變，重新對欣興前景採樂觀看法，將投資評等升為「買進」、推測合理股價估值由75拉高至95元。

野村證券對ABF產業長期持正向觀點，惟欣興三鶯S1廠10月底遭祝融，野村擔憂傷害高階FCCSP（BT載板）產能，FCBGA產線效率也有下降疑慮，短暫將投資評等降為「中立」。所幸，經過三周的縝密評估，李佳伶認為，鑒於與三鶯附近FCBGA廠的群聚綜效，欣興可能將其FCBGA產能擴張到這次也受火災影響的三鶯T2A廠，並藉此次失火事件改善CSP與FCCSP產品組合。

野村研判，火災對欣興第四季至2021年第一季獲利有影響，然從未來六個月後的中長期角度視之，不僅影響程度將大幅縮小，加上欣興可能把這段時間當作重新調整IC載板產能的好機會，建議旗下客戶重新介入欣興時機已浮現。

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