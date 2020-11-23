在今年相當熱鬧的NBA自由球員市場中，阿里查可能是最經常被提到的球員名字之一，因為他在短短1周時間內，竟然被交易3次、換了4支球隊，也讓他改寫一項相當難堪的NBA歷史紀錄，那就是在他職業生涯當中，竟然被交易了10次之多！
攤開阿里查過往被交易歷史，從2006年被交易到魔術、2007年被交易到湖人、2012年被交易到巫師、2014年被交易到火箭、2018年被交易回巫師、2020年被交易到拓荒者，接著被拓荒者交易到火箭、火箭交易到活塞、活塞交易到雷霆。
其實2004年第43順位被尼克選上的阿里查，曾在湖人打出不錯表現，更幫湖人搶下2009年總冠軍，卻因始終無法受到重用，以及對薪資不滿等問題，才被不少球隊接連當作交易籌碼丟出，上季他更因爭搶小孩的監護權拒絕參加復賽。
如今阿里查已經35歲了，更加無法控制自己在NBA的未來，來到今年休兵期間拚命收集未來選秀權的雷霆，恐怕也將隨時等待自己再被交易的消息傳出，或許阿里查自己也該仔細想想，為何會被這樣丟來丟去，甚至創下難堪NBA紀錄。
(中時 )
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