上海商銀一向重視ESG，關心環境保護並積極履行企業社會責任，近三年來與上海商銀文教基金會合作，連續於北、中、南各地區舉辦淨山、淨攤、宣導友善耕種及環保救地球等「愛地球環保系列活動」， 11月21日結合新生活社會福利發展促進會、上海商銀愛心志工及關係企業台灣中國旅行社員工，共同舉辦「愛地球 彩繪石門公益活動」。

上海商銀表示，這次動員200多名員工及眷屬一同參加，再次與新生活促進會一同舉辦彩繪石門公益活動，選定北海岸熱門風景區老梅綠石槽生態觀賞區的停車場，進行美化彩繪活動，除宣導環境保護的重要性，同時也協助美化社區。新生活促進會於活動中，安排了多位珍媽在現場教導大家製作芋圓並推廣愛物惜物的觀念，所製作的芋圓也捐出了一半交由協會煮成甜湯分送當地弱勢族群，當天出席的珍媽們也能獲得薪資及工作機會。

上海商銀指出，這次公益活動對員工年幼子女也是良好的示範教育，並且可以兼賞北海岸風光美景，一舉數得。

上海商銀文教基金會秘書長周慶雄說，這次在老梅綠石槽生態觀賞區進行彩繪活動非常有意義，老梅綠石槽是火山岩，適合海藻類附著生長，海藻死去後，殘骸會變成一層薄薄的石灰質，新的藻類就會在上面繼續附著生長，慢慢地堆疊出美麗的藻礁，也正因為整個海岸溝槽上面會附滿海藻，形成一條又一條海藻石槽，把整個海岸染成鮮綠的顏色，放眼望去，綠意盎然，是台灣少見的特殊景觀，每年到了3至5月的時候，常常吸引許多攝影愛好者或遊客來此拍照觀賞。

周慶雄認為，這樣美麗的景觀希望大家能夠共同維護，除別踩踏石槽破壞生態，也呼籲民眾推動環保要從自身做起，觀賞美景時垃圾不落地，未來上海商銀也將會持續與上海商銀文教基金會共同舉辦「愛地球環保系列活動」，持續加強宣導環保意識以及生態保育的觀念，減少環境的污染，為台灣美麗的海洋及山林盡一分心力。

(工商 )