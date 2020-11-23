中國大陸國務院金融委對近期債券風險事件表態嚴處後，大陸證監會隨即表明加強監管。上海證券報報導，證監會表示，下一步將按照「建制度、不干預、零容忍」要求，進一步強化中介機構監管，加強債市源頭風險防控，切實保護投資者合法權益。

報導稱，證監會將開展三方面工作：一是完善制度，進一步明確公司債券承銷業務盡職調查等要求，健全中介機構執業規則體系；二是推動分類監管，督導中介機構合規展業，逐步減少外部評級依賴，促進形成治理約束機制；三是加大中介機構違法違規成本，進一步強化日常監管和現場檢查工作，強化對違規機構和人員的責任追究。

監管單位相關人士指出，證監會在日常監管、現場檢查，特別是在有關債券違約風險處置中，發現部分中介機構出現管理、盡職履責、風險防控方面的問題。例如在承銷環節，存在重承攬、輕承做，盡職調查不充分的問題；對個別發行人欺詐發行、訊息披露造假等嚴重違法違規行為，有關承銷機構等未能及時發現。

(工商 )