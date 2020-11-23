日媒報導，日本前首相安倍晉三等人因為「賞櫻會」前一晚的「前夜祭」（晚餐會）遭人告發涉違法，傳出東京地檢特搜部已訊問安倍公設秘書了解事情狀況。

日本經濟新聞報導，日本首相每年都會主辦賞櫻會，招待政界、財政界及文化界等人士，由於有人告發安倍等人在賞櫻會前一晚的晚餐會涉違「政治資金規正法」，研判東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）因此訊問公設秘書，聽取有關晚餐會收費狀況及整體花費的說明。

安倍2013年到2019年擔任首相期間，由他的公設秘書擔任代表的政治團體「安倍晉三後援會」，都會在賞櫻會前一晚於東京都內飯店主辦晚餐會，安倍選區山口縣的支持者每人只需支付5000日圓（約新台幣1400元）會費就能參加，2019年晚餐會規模約800人。

日本法界人士等人針對晚餐會涉違法，向東京地方檢察廳提出告發，根據告發狀內容，晚餐會收支狀況並沒有登載於後援會的政治獻金收支報告書內，安倍後援會很有可能為支持者負擔晚餐會的部分費用，涉違政治資金規正法及公職選舉法。

安倍過去在國會備詢及記者會上談到會費時說，收取5000日圓會費是由飯店方面決定，他自己的辦公室只是作為飯店與參加者間的契約仲介角色；辦公室職員在會場上收取全部金額後就交給飯店，「（後援會）既無收入也無支出，自然沒有（在收支報告書）登載義務」，否認後援會有為支持者負擔餐費等情事。

日本讀賣新聞報導，東京地檢特搜部認為晚餐會花費金額要大於與會人士繳交會費總額，差額部分有可能是由安倍方面補貼。

日本放送協會（NHK）日前報導，賞櫻會參加人數與日俱增，在野黨認為許多安倍後援會的成員受邀參加，是把國家活動變成自己的活動，公器私用。連安倍所屬自民黨內的派閥會議上，同黨同志也認為應修正賞櫻會邀請標準。

由於遭到外界批評，安倍2019年11月宣布暫停舉辦2020年賞櫻會。

根據政治資金規正法規定，政治團體舉辦會費制的活動時，須將收支明載於政治獻金收支報告書內。不過，當年「安倍晉三後援會」的收支報告書，並未確認有登載後援會主辦的晚餐會相關收入。

相當熟悉政治獻金問題的日本大學教授岩井奉信說，如果招待地方後援會相關人士參加賞櫻會，可能有違公職選舉法相關規定；賞櫻會前舉辦的晚餐會，如果是由後援會主辦，依「政治資金規正法」規定有報告義務，但在後援會的政治獻金收支報告書上卻未見登載，這種情況或有違法之嫌。

(中央社)