台中捷運綠線列車車廂連接器斷裂，引發安全疑慮。台中市議員黃馨慧表示，2017年日本鋼鐵大廠神戶製鋼所（Kobe Steel）傳出偽造鋁、銅零件的強度及耐用度數據，影響企業中、台中捷運電聯車的製造商「川崎重工」也赫然在列。既然盧市長強調「安全至上」，不要只是連接器「單點」找問題，應該盡速展開18節車廂全面體驗，並且無限期推遲通車日期。

黃馨慧表示，當年質詢前交通局長時，王義川回應「製造商川崎重工會自行抽樣材料送檢外，北市捷運局派駐日本生產現場工程人員也會進行材料抽樣，所有送驗的報告結果，都符合試驗標準及契約規定，沒有不合格的材料。」

如今試營運連接器斷裂是「從來沒有發生過的事」，並表示零件來自於美國，那當年川崎、北捷及交通局到底送驗了幾種材料、屬於配件或重要零件？川崎採購的國外零件有無檢測報告？應「公布全部檢驗結果」以昭公信！

黃馨慧強調，台中捷運試營運七天就發生重大安全事故，當初交通局履勘是否有未盡事宜而勉強試營運？政府對於重大工程自訂KPI，只求快速完工、卻忽略品質，訂定沒有安全的通車日期有何意義？

黃馨慧說，不論川崎重工當初提供何種材料送驗，既然已經發生「從來沒發生過」的安全事件，要求市府非單點找尋問題，立即展開中捷18節車廂全面體驗、並無限期推遲通車日期！

(中時 )