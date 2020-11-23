隨房市回穩，新竹不僅出現預售現場排隊搶紅單的盛況，更有中古屋轉手也賺很大，據實價登錄資料，今年第三季竹北地區以水岸景觀宅聞名興隆路上有32戶交易，而23筆有歷史交易資料中，有22戶轉手都獲利，僅1戶轉手賠19萬元，堪稱新竹最賺一條路。賺最多的為「富廣景泰然」9樓戶，達1,627萬元，其次是「坤山和謙」7樓的1,071萬，顯見水岸第一排的優勢。

據實價顯示，興隆路一段的「富廣景泰然」，第三季有3戶轉手獲利，其中9樓戶今年8月成交，總價2,800萬元，相較於8年前屋主以1,173萬元入手，賺進1,627萬元，報酬高達138.7%；2樓與11樓戶，也分別有375萬元、175萬元的獲利。台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，「富廣景泰然」為在地知名建案，且因具有景觀第一排的絕佳優勢，面對萬坪河濱公園，加上步行5~10分鐘，可達光明六路家樂褔商圈，生活採買飲食便利，聯外交通可接國道1號與68東西向快速道路等優勢因而房價有撐。同樣位於興隆路一段的「坤山和謙」，第三季有三筆轉手獲利，其中7樓戶今年8月成交，總價3,800萬元，屋主在4年前以2,729萬元取得，獲利達1,071萬、其他兩戶則分別獲利650興462萬元。

其餘，興隆路一段上的「大河戀」13樓戶轉手也有705萬的高獲利，江怡慧指出，根據官方資料，還有「青川之上」、「興富發水公園」、「總太雍河」、「鴻一」、「達麗世界之窗」以及興隆路三段「椰林水岸」、「翰林苑」、興隆路五段的「青堂瓦舍華廈」，都在今年第3季轉手有獲利的社區，獲利金額在85萬~608萬元間。

江怡慧分析，竹北頭前溪沿岸高樓住宅，第一排景觀宅從2006年開始受到建商重視，紛紛投入推出大坪數、高價位產品，加上地方政府致力河川整治及規劃自行車步道，加上景觀無法複製，水岸景觀宅搶手，讓竹北興隆路1-5段成為燙金門牌的保證，轉手的22戶中大多是在2012~2016年購入，每坪入手價在2字頭，今年轉手至少都在近3字頭以上，先前買進的屋主因此有較多獲利。

(時報資訊)