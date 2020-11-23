受新冠肺炎疫情改變消費習慣衝擊，美國最大樂器與音樂設備零售商Guitar Center Inc上周六向維吉尼亞東區美國破產法院提出《第11章》（Chapter 11）破產保護聲請。

在疫情肆虐期間，音樂愛好者轉向在網路上採購樂器。Guitar Center發布聲明表示，公司已經協商從其現有銀行獲得總計3.75億美元的「擁有控制權之債務人融資」（DIP融資），並計畫籌集3.35億美元的優先有擔保權務。

本月早些時候，該公司與主要股東達成一項重組協議，包括將減少近8億美元債務，以及進行高達1.65億美元的新股權投資，為該公司再度挹注資金。

Guitar Center在法庭文件中表示，公司的資產與負債價值均介於10億～100億美元之間。在全美擁有近300家門市的Guitar Center並表示公司將繼續營運，不會因進行破產重組而中斷。

(時報資訊)