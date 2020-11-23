美國俄勒岡州一名47歲男子皮爾森（Pierson Tone），身兼財經顧問與詞曲創作家，本來有個幸福美滿的家庭，卻因妻子偷情，最後離婚收場，但離婚後情緒低落，罹患憂鬱症，因而找上心理醫師治療，卻意外發現這名心理醫師竟然是破壞他婚姻的「小王」，憤而提告求償290萬美元（約新台幣8271萬元）精神撫慰金。
據《紐約郵報》報導，皮爾森2018年底與妻子離婚後罹患憂鬱症，於是找上前妻的心理醫師羅森（Rosen）諮商治療，沒想到治療過程中意外發現，前妻偷情的對象就是羅森，氣的一狀告上法院。
皮爾森控訴，前妻2015至2018年間曾接受羅森治療，2人就在這個時間暗通款曲， 認為羅森利用心理醫師職務破壞病患婚姻，害他離婚罹患憂鬱症，根本不配當醫師，因而對他求償290萬美金（約8271萬新台幣）的精神撫慰金。
據了解，羅森已婚，育有2名女兒，1991年開始執業，雖不曾有過醫療糾紛，卻被皮爾森指控介入他人家庭。
(中時新聞網)
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