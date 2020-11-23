台中驚傳桶屍命案。據悉，中部犯罪打擊中心日前接獲情資，某犯罪集團疑似因債務人還不出錢就痛下毒手，殺人償命害將屍身塞進鐵桶中，再灌入強酸使屍身面目全非，最後灌入水泥封屍。目前查獲的2名遺體，其一亡者為年僅16歲的少女，遭殺害的動機疑似為在2017年間欠下幾千元。

據了解，某犯罪集團處理金錢糾紛手段兇殘，當事人還不出錢就狠奪性命，並將遺體塞入鐵桶，灌入強酸毀屍，再使用水泥填桶後棄屍山區。案情曝光關鍵則在於其中一名成員因受良心譴責而透露內情，警方獲得情資後，隨即在台中山區、苗栗銅鑼鄉山區分別挖出兩具桶屍。

而挖出的屍體面目全非，經檢警經鑑識追查比對，發現被害人疑為54歲的男子及2017年被通報失蹤的16歲少女。檢警目前僅證實命案，但對詳細案情三緘其口，僅表示進一步鑑識追查後再對外說明。

據《ETtoday新聞雲》報導，16歲少女遇害的理由則是在2017年間欠下幾千元債務，即遭殘忍殺害，棄屍山區，而此位少女早在三年前就被通報失蹤，未料再次聞訊卻已成桶屍。

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(中時新聞網)