海外網引述港媒報導，今天上午，香港西九龍裁判法院開庭審理黃之鋒、林朗彥、周庭3人相關案件。他們涉嫌於2019年6月21日鼓動包圍警察總部，分別被控煽惑他人明知而參與未經批准的集結、組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結罪。

周庭及林朗彥都承認所有控罪，控方表示就黃之鋒被控的明知而參與未經批准集結罪，不提證供起訴，黃之鋒承認其他2項控罪。

3名被告均為已解散的「香港眾志」組織成員。黃之鋒昨晚在社交媒體發文稱，他與另外兩人在檢視控方證供並徵詢律師意見後，決定承認所有控罪，因此今天的法庭聆訊跳過審訊階段，不會傳召證人和爭議案情，直接進入結案陳詞。黃之鋒說，3人被判入獄也不感到意外。

據此前港媒報導，今年8月5日，周庭已承認煽惑他人明知而參與未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪，周庭承認控罪並同意案情後，裁判官裁定她罪成，將其案件押後到審訊的最後一天再訊，屆時再求情和判刑。而當時，黃之鋒與林朗彥並不認罪。

(中時 )