「蘇下鄭上」甚囂塵上，桃園市長鄭文燦緩頰認為很多人想要挑撥分化。(蔡依珍攝)

行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦揭牌正好一左一右。(蔡依珍攝)

行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦揭牌正好一左一右。(蔡依珍攝)

閣揆蘇貞昌秋鬥被點名下台，外傳接棒人選桃園市長鄭文燦呼聲高，蘇鄭23日同台，格外引注目，鄭文燦受訪3度重申全力支持蘇院長：「很多人想要去挑撥、分化，但不會構成我們繼續往前衝的動力！」明年龜山棕線核定還要邀請蘇一起來宣布好消息。

行政院長蘇貞昌和桃園市長鄭文燦23日早上連袂出席龍華科技大學「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」揭牌典禮，面對最大秋鬥剛落幕，「蘇下鄭上」甚囂塵上，2人互動引關注。

因蘇跟鄭2人座位隔著走道，揭牌又正好一左一右，儀式結束蘇即匆匆離開，2人互動較往常少，鄭文燦對此否認2人間有任何問題或疙瘩，表示會中還有跟蘇聊很多技職教育優化計畫，讚蘇做得非常好，3度跳針重申會支持蘇貞昌，更強調雖然有很多人想要去挑撥、分化，但不會阻擋我們繼續往前衝的動力，「沒有問題！」

面對媒體詢問會覺得蘇被抹黑嗎？鄭文燦四兩撥千金回應：「你們想做的題目沒有發生！」會支持蘇貞昌帶領台灣跟內閣團隊繼續往前衝。至於被問及如何看待秋鬥5萬人上街高喊反萊豬和反箝制新聞自由，鄭文燦僅說：「尊重各方表達意見的權利！」

媒體追問蘇對桃園疼愛有加，鄭文燦也把新北當擋箭牌，直指蘇給新北的捷運核定數較多，他表示新北市也受到蘇貞昌很大的幫忙，先核定萬大線，現在才要整理龜山棕線，強調明年龜山線核定的時候，一定要請蘇院長一起來龍華科大一起宣布好消息。

(中時 )