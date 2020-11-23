經濟部次長陳正祺本月16日率團赴美國，代表台灣出席20日「第一屆台美經濟繁榮夥伴對話」。陳正祺此次訪美，因應新冠肺炎疫情，特別送駐美大使蕭美琴一台MIT的空氣清淨機，蕭美琴回禮，則送了一個「胡迪警長」公仔。

蕭美琴今日在臉書表示，陳次長帶了MIT的空氣清淨機給她，想了半天，決定以「胡迪警長」當作回禮，謝謝訪團辛苦順利完成任務，也讓陳正祺回台灣隔離14天期間有個同伴。

底下網友留言表示，「大膽刁官，國事如此玩笑。應該是要找巴斯，助次長一臂之力」、「嚴肅中帶來可愛帥氣！感謝國內外為台灣打拼的你們」「真的！沒有更適合的禮物了！大使好貼心」「胡迪+胡迪真人版」「如果是同伴的話應該要送巴斯光年才對」「超適合」「我真的會被笑死」！

經濟部次長陳正祺率團訪美，駐美大使蕭美琴回禮超有創意。（圖／摘自蕭美琴臉書）

陳正祺訪美期間，與蕭美琴一同參與台美經濟繁榮夥伴對話，未來台美將在5G、供應鏈、科技、基礎建設商機、健康安全等各領域深化合作，兩人也一同拜訪官員，針對雙邊經濟關係，以及區域經濟情勢交換意見。

陳正祺因日前參加活動，站在總統蔡英文和台北市長柯文哲中間，看到柯伸手要和蔡握手，但蔡卻拱手回禮，整個過程陳正祺眼神相當有戲，疑向攝影求助，臉上還帶著尷尬又不失禮貌的微笑。陳正祺的照片也被做成迷因哏圖，還被轉傳到國外平台「9GAG」，遭指長得像《玩具總動員》的胡迪。

蔡英文總統（右）9月29日出席世界臺灣商會聯合總會第26屆年開幕典禮，結束時台北市市長柯文哲（左）主動伸手要與蔡英文握手，蔡英文僅以拱手代替，夾在中間的次長表情意外成為網友討論對象。（鄭任南攝）

經濟部次長陳正祺超有戲表情，被指像「胡迪」。（合成圖／資料照）

(中時新聞網)