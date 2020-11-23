台中捷運綠線21日發生一組列車異常，後宣布全面暫停試營運，針對18列車進行安檢，檢測運轉測試若正常，最快11月30日後評估恢復試營運；台中市長盧秀燕23日強調，中捷會秉持「不會為通車而通車、一定要安全至上｣原則，確保安全後才恢復試營運。

台中市議會23日總質詢，市議員蔡耀頡、周永鴻、賴佳微、李天生、蔡成圭、曾朝榮、張家銨、江肇國、張廖乃綸、張瀞分、李中等人今日皆關心中捷綠線故障異常因應問題。

「不會為通車而通車！」盧秀燕說，列車21日發生異常事件，當下交通局已立即回報，她也指示相關局處和中捷立刻督導找出原因。她說明，第一，台中捷運有自動停駛功能，一旦偵測到任何問題，列車即會停駛；第二，她也到中捷公司視察，實地了解原因；第三，市府將要求廠商確保所有列車安全無虞才會通車，一定以市民安全為優先。

「面對問題，解決問題！」交通局長葉昭甫指出，由於中捷是全自動無人駕駛系統，只要發現列車異常，系統會以安全考量立即煞車，讓相關人員能夠即時進行故障排除；此次列車故障處為第17列車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，目前都還在保固期，廠商正努力檢測修復中，相關檢修會提出報告，市府會將結果向外界報告。

中捷公司董事長林志盈表示，針對議員關心中捷設施設備是否有依規點交？年初相關設備均有完成點交，電聯車也完成初履勘測試，過程均依規辦理。此次列車連結器軸心斷裂，電聯車原廠川崎重工預計12月7日前提出初步調查報告，釐清本次事件為個案或通案，如為通案就必須提出改善計畫，川崎重工也自今日起至29日進行全車隊18列車連結器牽引裝置軸心非破壞檢測。

中捷公司強調，各列車檢測作業完成後，川崎重工必須立即簽認個別檢測報告，若全車隊檢測及運轉測試皆正常，在符合安全最高原則下，最快11月30日後評估恢復試營運；若連結器牽引裝置軸心有瑕疵，將等備品到貨及更換進度，再決定恢復試營運時程。

(中時 )